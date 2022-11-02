Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı 02 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:10 AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Miroğlu'nun rozetini Meral Akşener taktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6362502da1ccd42a6a67c947" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu Erdoğan'dan referandum açıklaması: ''Bütün adımları atmaya hazırız'' Ajda Pekkan'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı Haliç Tersanesi'nde yangın paniği İstanbul'da kadın cinayeti! Eşini uykusunda öldürüp, polisleri bekledi Hilal Altın’dan “Zamanında” söylenen şarkı… Öcalan'ı sorgulayan komutan o günü anlattı Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği video sosyal medyayı salladı Camide ''Atatürk'' gerginliği! İmama tepki gösteren vatandaşa cemaat müdahale etti