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AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu'nun yeğeni Baver Miroğlu, İYİ Parti'ye katıldı. Miroğlu'nun rozetini Meral Akşener taktı.

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