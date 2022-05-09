  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Partili kadın milletvekili kendisini tanımayanlara öyle şeyler söyledi ki...

AK Partili kadın milletvekili kendisini tanımayanlara öyle şeyler söyledi ki...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, televizyon kanalında katıldığı bir programda kendisini tanımadığını söyleyenlere, “Ben tanımıyor diyenlerin ya kötü niyetli olduklarını, ya balık hafızalı olduklarını düşünüyorum. Ya da bir Alzheimer başlangıcı falan vardır. Bir sağlıkçı olarak diyorum bir check-up yaptırsın” diye hakaret etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
PKK yandaşları İsviçre'de Türklere saldırdı; yaralılar var!
İstanbul'da bir sapık Pakistanlı daha yakalandı
Güneş'te dev patlama! Görüntüyü NASA yakaladı! Dünya'ya etkisi böyle oldu
Gülben Ergen konser sırasında sahnede bayıldı
Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu
SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi
Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi
Örtünün altında bir efsane yatıyor! Yıllarca sakladığı aracını 125 bin TL'ye sattı
Hadise'nin balayı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı