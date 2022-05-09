AK Partili kadın milletvekili kendisini tanımayanlara öyle şeyler söyledi ki...

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, televizyon kanalında katıldığı bir programda kendisini tanımadığını söyleyenlere, “Ben tanımıyor diyenlerin ya kötü niyetli olduklarını, ya balık hafızalı olduklarını düşünüyorum. Ya da bir Alzheimer başlangıcı falan vardır. Bir sağlıkçı olarak diyorum bir check-up yaptırsın” diye hakaret etti.

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