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  3. 25 Kasım 2020 09:10

AK Partili kadın milletvekilinden skandal açıklama

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Bir cinayetin kadın cinayeti olduğunun tespiti çok zor bir iş” açıklamasıyla gündeme geldi.

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