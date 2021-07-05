Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili kadın milletvekilinden tepki çeken video paylaşım AK Partili kadın milletvekilinden tepki çeken video paylaşım 05 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 09:10 AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık "Malatya'dan Kemal Amca'ya mesaj var" ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın görüntülerini paylaştı. Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e2a277e295c376cd211413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası... Yaralılar var! ''Koronavirüs Türkleri etkilemez'' diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş vites büyüttü Canlı yayında Erdoğan kavgası: ''Erdoğan'ın adaylığı hukuki değil, anket firmaları sormasın'' Türk kovboy sosyal medyayı salladı Hazar Denizi'nde büyük patlama Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!'' İstanbul'da hortum paniği kamerada Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı