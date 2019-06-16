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  3. 16 Haziran 2019 14:42

''AK Partili kadınlar etkinliğe gelmeyen kadına saldırdı'' iddiası !

AK Parti Kadın Kolları Üyesi olduğu iddia edilen bir grup kadının, AK Parti etkinliğine katılmak istemeyen başka bir kadına evinin içinde saldırdığı iddia edildi.

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