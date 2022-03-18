Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...'' AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...'' 18 Mart 2022 Cuma Saat: 07:55 DEVA Partili İdris Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurucularından, AK Partili Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı itirafı açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623410b6d1502e0c6d62fd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? Jaguarlı yasak aşk cinayetinde yeni gelişme: Olayı bilseydim ben öldürürdüm Ayrılacakları gündeme gelmişti: Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'yla sarmaş dolaş görüntülendi İstanbul'da liseli kız öğrencilerin kavgası kamerada Bircan Bali’den eski eşine 'beni hiç aldattın mı'' diye sordu, aldığı yanıt stüdyoyu yıktı Köprüde ''gazlayıp'' ceza yemeyen tek Türk, Kenan Sofuoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde uçtu! Tarkan ''Geççek'' demişti yanıt bir başka şarkıcıdan geldi: ''Geçmicek'' İstanbul’da korkutan fabrika yangını ''Suriyelileri göndermeyeceğiz'' çıkışı eleştirilen Erdoğan'dan dünyaya ''mülteci'' mesajı