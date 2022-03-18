AK Partili Kuzu'nun ölmeden önceki itirafı ortaya çıktı: ''Ah İdris'im sorma...''

DEVA Partili İdris Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurucularından, AK Partili Burhan Kuzu’nun ölmeden önce kendisine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yaptığı itirafı açıkladı.

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