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  3. 11 Şubat 2021 07:55

AK Partili Mahir Ünal: ''Türkiye'de bir dönem bardak yoktu!''

Çiftçinin iPhone 6 telefon kullanmasını eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye'de bir dönem bardak olmadığı söyledi.

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