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  3. 06 Haziran 2019 17:43

AK Partili milletvekili: ''İmamoğlu'na oy verenler hasta''

AK Partili İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul'da gittiği dernekte İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy veren vatandaşlara "hasta" benzetmesi yaptı.

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