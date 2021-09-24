Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu 24 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:15 AK Partili milletvekili Mücahit Yanılmaz fahiş gıda fiyatlarıyla ilgili yaşanan zam yağmurunu 15 Temmuz'la ilişkilendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/614deb9883e1d244755fc7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van’da otobüs şoförü hayat kurtardı ''Kaçırıldı'' denmişti... 15 yaşındaki kızdan şok açıklama Hindistan'da avukat kılığına giren silahlı kişiler duruşma salonunda dehşet saçtı İstanbul'da fabrika yangını Mezarlıkta toprağa gömülü halde canlı bebek bulundu Erdoğan'dan 3 gün arayla 2 farklı açıklama Zafer Partisi Lideri Özdağ; ''Türk Milleti’nin bütünlüğünü tartışmaya açtırmayız'' Erdoğan'dan ABD açıklaması: ''Bu konumda olmamalıydık'' İstanbul'da dehşet! Kediyi boyayıp cama astı, söyledikleri isyan ettirdi!