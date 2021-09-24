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AK Partili milletvekili marketlerdeki fahiş fiyatın nedenini buldu

AK Partili milletvekili Mücahit Yanılmaz fahiş gıda fiyatlarıyla ilgili yaşanan zam yağmurunu 15 Temmuz'la ilişkilendirdi.

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