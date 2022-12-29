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  4. AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça

AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kendisine soru sormak isteyen muhabiri "Bir şey sorma bana, terbiyesiz" diyerek azarladı.

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