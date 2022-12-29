AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kendisine soru sormak isteyen muhabiri "Bir şey sorma bana, terbiyesiz" diyerek azarladı.

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