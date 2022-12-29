Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 18:40 AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, kendisine soru sormak isteyen muhabiri "Bir şey sorma bana, terbiyesiz" diyerek azarladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63adb4e806e42a4d5d1e1a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı Güldür Güldür ekibinden Aleyna Tilki sürprizi Lisede skandal görüntüler: Sınıf arkadaşları işkence edip kameraya kaydetti Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisinde patlama Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat