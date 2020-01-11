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  3. 11 Ocak 2020 18:00

AK Partili milletvekilinin paylaşımı olay oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, bir günlük Meclis çalışmalarını kısa bir video ile paylaştı.

Video Galeri
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