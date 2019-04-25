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  3. 25 Nisan 2019 08:15

AK Partili Miroğlu'na canlı yayında ortamı geren PKK sorusu

AK Partili eski milletvekili Orhan Miroğlu'na canlı yayında yöneltilen "PKK terör örgütü değildir diyen siz değil miydiniz" sorusu üzerine ortalık karıştı.

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