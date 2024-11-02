Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 20:15 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 20:15 Bir arazi aracının test sürüşüne katılan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, aracın kaza yapmasının ardından kıl payı kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67265e48dc7677c228037c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü Yine bir eski eş vahşeti, yine bir kadın cinayeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama Hastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı