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  3. 18 Haziran 2017 10:15

AK Partili Özdağ: Her türlü ihtimali düşünmemiz gerekiyor

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesinin çok yönlü soruşturulması gerektiğini söyledi.

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