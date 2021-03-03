Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz AK Partili Özkan: HDP'yi sandığa gömeceğiz 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:56 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, ''2023'te HDP'yi sandığa gömerek, inşallah bir tabela partisi haline getireceğiz. Terörle arasına çizgi çekemeyen bu siyasi partiyi, siyaset tarihinin tozlu raflarına göndereceğiz'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603fa3a1e9465c1bc0115b57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de istifa depremi! Yaklaşık 320 kişi partiden istifa etti Riva sahilinde iki ölü yunus karaya vurdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hortum paniği Kaza yapan TIR'dan 114 kaçak göçmen çıktı! Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı Bir günde 6 kişiyi bıçakladı! İfadesi şoke etti Ev ev dolaşan kadın, 200 kişiye virüs bulaştırdı Sağlık çalışanlarına saldırı davasında tahliye kararı