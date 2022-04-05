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AK Partili Şahin bu tokadı görmemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın İHA çalışanı Ahmet Demir’e gözünün önünde tokat attığı anlar sorulan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayı görmediğini söyledi.

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