Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Şahin bu tokadı görmemiş AK Partili Şahin bu tokadı görmemiş 05 Nisan 2022 Salı Saat: 11:30 Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın İHA çalışanı Ahmet Demir’e gözünün önünde tokat attığı anlar sorulan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olayı görmediğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624bfe37cbf50913800fbc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kereste atölyesinde korkutan yangın Gazeteci ve Radyocu Rauf Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti HDP'li isimler PKK operasyonunda gözaltında NASA'nın fırlatma rampasına yıldırım düştü Van'da AVM çöktü: Çok sayıda yaralı var İmamdan camide Survivor isyanı: ''20 çıplak kadın ve erkek evimize giriyor'' Habertürk canlı yayınında Cem Küçük'ten saç baş yolduran enflasyon açıklaması Okurken kanınız donacak! 64 yaşındaki kadın oğlu tarafından yakılmak istendi Teröristbaşı Öcalan'ın doğum gününde gerginlik