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  4. AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!''

AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!''

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AK Partili Şamil Tayyar'a Aşık Veysel’in sözüyle yanıt verdi: "Sizin ağzınıza yakışmaz, ağzını çalkalayın!"

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