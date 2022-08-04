Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!'' AK Partili Şamil Tayyar'a canlı yayında sert yanıt: ''Ağzını çalkala!'' 04 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:15 TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, AK Partili Şamil Tayyar'a Aşık Veysel’in sözüyle yanıt verdi: "Sizin ağzınıza yakışmaz, ağzını çalkalayın!" Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ebaa5ecf371942334814f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği Boğazı plaj sanan yabancı uyruklu böyle kurtarıldı Doluya aracın içinde yakalanan çift dehşeti yaşadı ''Kılıçdaroğlu Güneydoğu'ya gidemez'' diyen iktidara yanıt gibi görüntü Ünlü kadın spiker Melih Gökçek'i böyle ifşa etti İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Mahalleli elinden zor aldı Aleyna Tilki ile Selda Bağcan düeti kulakların pasını silip attı SpaceX’e ait uzay enkazları arazisine düştü 4. kattan kendini aşağı bıraktı! Dehşet anları kamerada