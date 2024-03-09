AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi

Suriyelilerin evindeki boks torbasından çıkanlar şoke etti!

Kadınlar gününde eski eşinin katlettiği kadının tabutunu yine kadınlar taşıdı

Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular

Bir suç örgütü daha çökertildi

Ayşen usta erkek mesleği denen iki işi de tek başına yapıyor