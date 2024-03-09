Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi AK Partili Soylu seçim mitinginde İkinci Bahar'ı söyledi 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 09:40 AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Sezen Aksu'nun 'İkinci Bahar' şarkısını seslendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec04706547ccafd300dea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de öldüren yardım! Çok sayıda can kaybı var Okullarda ara tatil için karar verildi Dünya Kadınlar Günü'nde Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi Türkiye'deki MOSSAD ajanları böyle ifşa oldu Kadınlar gününde bir kadın eski eşi tarafından katledildi Başkent Ankara'ya mart karı: Bembeyaz uyandılar Bir suç örgütü daha çökertildi Erdoğan: Bu seçim benim son seçimim Kadın komandolardan boğaz köprüsünde nefes kesen gösteri