AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki''

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Ünal, katılımın az olmasına isyan etti. “Zaten kimse gelmemiş ki” dedi.

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