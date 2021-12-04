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  4. AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki''

AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki''

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Ünal, katılımın az olmasına isyan etti. “Zaten kimse gelmemiş ki” dedi.

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