Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki'' AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki'' 04 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:15 AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Ünal, katılımın az olmasına isyan etti. “Zaten kimse gelmemiş ki” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ab079371d56a3feb5d0c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 10 katlı binada korkutan yangın Evini boşaltmasını istediği oğlu ve torunu tarafından darbedildi ''Sayın Valim, bir kız var'' diyerek yardım istedi, Vali geri çevirmedi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru Vatandaş dün gece de sokaktaydı: ''Hükümet istifa!'' Timsah ile fil karşı karşıya! Ölümcül kapışma kamerada AK Partili Mehmet Metiner'in zor anları! Halk Ekmek'e zam gelecek mi? İmamoğlu açıkladı Bunu da ilk kez gördük! Taksiciden yolcuya ilginç tepki