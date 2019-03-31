AK Partili vatandaşlar Kısıklı’da kutlamalara başladı
31 Mart 2019 22:15
AK Partili vatandaşlar Kısıklı’da kutlamalara başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde toplanan AK Partili vatandaşlar, İstanbul’daki seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. AK Partili vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinin önünde toplanarak İstanbul’dan gelen seçim sonuçlarını kutlamaya başladı. Araçlarının kornalarına basan ve ellerinde bayraklarla kutlama yapan vatandaşlar...