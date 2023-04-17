AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaştı! İki grup arasındaki diyalog gündem oldu

Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmalarını sürerken AK Parti ve TİP'li gençler arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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