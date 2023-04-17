Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaştı! İki grup arasındaki diyalog gündem oldu AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaştı! İki grup arasındaki diyalog gündem oldu 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 18:40 Güncelleme: 17 Nisan 2023 Pazartesi 18:40 Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmalarını sürerken AK Parti ve TİP'li gençler arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643d686a6f857f32162502f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Etek altı iğrençliği için istenen ceza belli oldu Ankara'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı 7 ilde eş zamanlı operasyon: 17 çalıntı otomobil ele geçirildi Kumarbazlara suçüstü! 693 bin 405 TL ceza kesildi Tunceli'de yola inen yaban keçileri kamerada YSK Başkanı Yener seçmen sayısını açıkladı Van Gölü'nde görsel şölen! Flamingoların ilk kafilesi geldi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde yeni aşama Mansur Yavaş elini öptürmedi, eşi espriyi patlattı