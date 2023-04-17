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  4. AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaştı! İki grup arasındaki diyalog gündem oldu

AK Partili ve TİP'li gençler sokakta karşılaştı! İki grup arasındaki diyalog gündem oldu

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Seçimlere bir aydan daha az bir süre kalırken, partilerin seçim çalışmalarını sürerken AK Parti ve TİP'li gençler arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu.

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