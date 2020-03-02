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AĞRI'DA ROKETLİ SALDIRI: YARALILAR VAR
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  3. 02 Mart 2020 10:15

AK Partili vekil önce paylaştı, sonra sildi!

AK Partili milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesaplarından atış poligonundaki bir videoyu paylaştı. Ancak Özkaya gelen tepkiler sonrası o paylaşımı sildi.

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