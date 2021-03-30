Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı! AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı! 30 Mart 2021 Salı Saat: 21:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, vaka artışının nedenini iş yerlerinin açılması olduğunu belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60636bf88cd8a02506395983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı! PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi! Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi! Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı