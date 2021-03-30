  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı!

AK Partili vekil vaka artışını dükkanların açılmasına bağladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, vaka artışının nedenini iş yerlerinin açılması olduğunu belirtti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hafta sonu yasaklarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
Almanya'da Türk gurbetçinin oto galerisi kundaklandı
Emekli hostese 850 bin liralık aşk tuzağı!
PKK'nın işkence görüntüleri dehşete düşürdü
Yufkacıya kaçan eltiler böyle görüntülendi!
Cüneyt Özdemir, Türkiye’nin en pahalı NFT tweetini sattı
TÜSİAD geri döndü: Ekonomi yönetimne yaylım ateşi!
Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi
Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı