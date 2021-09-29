  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler

AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu partisinin danışma toplantısında, isim vermeden AK Parti kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı eleştirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA!
Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu
İmamoğlu’nun ‘Çılgın Proje’ sayısı 32’ye çıktı
Bodrum'un kül olan ormanlarından umutlandıran görüntü
İstanbul'da dehşet anları: ''Karımı öldürdüm polisi arayın''
Eskort sitesine ilanla gasp
Uzmanlar uyardı: Bu dalgada Kovid-19, ikincil enfeksiyon olarak çocukların hayatını tehdit ediyor
İzmir’de orman yangını
Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti