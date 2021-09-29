Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 08:00 AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu partisinin danışma toplantısında, isim vermeden AK Parti kurucularından olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ı eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6153f2e9d2b0db13854e5a23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu İmamoğlu’nun ‘Çılgın Proje’ sayısı 32’ye çıktı Bodrum'un kül olan ormanlarından umutlandıran görüntü İstanbul'da dehşet anları: ''Karımı öldürdüm polisi arayın'' Eskort sitesine ilanla gasp Uzmanlar uyardı: Bu dalgada Kovid-19, ikincil enfeksiyon olarak çocukların hayatını tehdit ediyor İzmir’de orman yangını Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti