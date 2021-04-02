Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı! AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı! 02 Nisan 2021 Cuma Saat: 18:05 Edirne’de, AK Partili vekil Kenan Sofuoğlu’na ait olduğu iddia edilen Ferrari marka aracı görenler fotoğraf çekmek için telefona sarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606732ca2c1df61d030dece3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı Hamile kadına iğrenç sözler: Kucağıma mı alayım? Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile İstanbul'da ilk kez görüntülendi Eşini yatak odasında başka biriyle yakalayınca olanlar oldu Uyuyan öğrencinin üzerine ''geyik'' düştü! İstanbul'da dehşet anları kamerada! Erdoğan'a oy veren vatandaş Akşener'den bakın ne istedi Boğaziçi öğrencilerinin duruşmasında arbede Yiğit Bulut'tan 200 bin TL maaş iddiasına yanıt