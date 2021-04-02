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  4. AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!

AK Partili vekilin lüks aracını görenler hemen telefona sarıldı!

Edirne’de, AK Partili vekil Kenan Sofuoğlu’na ait olduğu iddia edilen Ferrari marka aracı görenler fotoğraf çekmek için telefona sarıldı.

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