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  4. AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak

AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin 'türban serbestisi' teklifiyle ilgili HDP'ye yine ziyarette bulunacaklarını açıkladı.

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