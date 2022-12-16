Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 19:30 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, partisinin 'türban serbestisi' teklifiyle ilgili HDP'ye yine ziyarette bulunacaklarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639c9d1be28caa45ca78ed17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti Erdoğan'ın katıldığı törende Mehmet Şimşek sürprizi Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı 7 çocuklu adama kaçan kadın, tek bir sözüyle stüdyoyu karıştırdı CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ile Akşener böyle ''ti''ye alındı İstanbul'da özel hastanede ''kayıtsız'' doktor kavgası İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı Belediyenin dağıttığı yardım kolileri için skandal iddia