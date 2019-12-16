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  3. 16 Aralık 2019 16:00

AK Parti'nin bir belediyesi daha oldu

Kayseri'nin İncesu Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa İlmek ve 5 ilçe belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek AK Pati'ye geçti.

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