AK Parti'nin ''çorak'' hatıra ormanı büyük tepki topladı

Van'da AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından hatıra ormanı yapılmak istenen ancak dikilen ağaçların tutmadığı arazide, ağaçlardan geriye sadece bu tabela kaldı.

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