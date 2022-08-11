Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin ''çorak'' hatıra ormanı büyük tepki topladı AK Parti'nin ''çorak'' hatıra ormanı büyük tepki topladı 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 07:50 Van'da AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından hatıra ormanı yapılmak istenen ancak dikilen ağaçların tutmadığı arazide, ağaçlardan geriye sadece bu tabela kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f48a8a1e185777ab2ad633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suudi Arabistanlı iş insan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi överken kalp krizi geçirdi Yeni Çiftlik Bank mı? 40 bin kişiyi mağdur ettiği iddia edilen firmayı böyle bastılar Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile görüntülendi Yunanistan Ege'de yine suç üstü yakalandı İBB de, Meteoroloji de, AKOM da uyarmıştı! Şiddetli sağanak İstanbul'u vurdu Türkiye'nin denizlerdeki gururu SİDA için seri üretime başlandı Yasadışı sanal bahisin altından onlar çıktı! 62 gözaltı var! Uçak otoyola araçların içine düştü Sevilay Yılman: ''İleişim fakültelerini kapatın''