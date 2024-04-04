Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 08:10 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 08:10 AK Parti'nin, Siirt'te DEM Partili 2 belediye başkanı hakkında "memnu hak" elde edip etmediğine dair itirazı reddedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e364bdc782346f303dfb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü