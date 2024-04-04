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AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret

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AK Parti'nin, Siirt'te DEM Partili 2 belediye başkanı hakkında "memnu hak" elde edip etmediğine dair itirazı reddedildi.

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