Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 15:26 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:26 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b25360232c2952050792a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı Bir ponzi vurgunu daha: Yüksek kar vaadiyle milyonlarca lira topladılar Deprem bölgesindeki kalıcı konutların son hali görüntülendi Polis ile şüpheli arasında filmleri aratmayan kovalamaca NASA’da Türk imzası atmak için çalışıyorlar