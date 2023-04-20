Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı 20 Nisan 2023 Perşembe Saat: 17:15 Güncelleme: 20 Nisan 2023 Perşembe 17:15 Adana'da AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64414908b22e5d46c35fa983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ucuz baklava kuyruğu! Saatlerce sıra beklediler Thodex'in kurucusu Türkiye'ye getirildi Türkiye'de yapay zekalı spiker dönemi Buket Aydın'dan AK Parti'ye ''seçmeniniz perişan'' çağrısı Prof. Dr. Celal Şengör'den üzücü haber Ankara'da korkunç kaza! 10 araç birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Bulun bu hayvanı! İstanbul'da insanlık bir kez daha öldü! Korkunç kaza kamerada! Metrelerce uzağa savruldu TSK hainlerin bayramını böyle kutladı: 18 hain öldürüldü!