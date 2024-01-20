Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı 20 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 16:20 Güncelleme: 20 Ocak 2024 Cumartesi 16:20 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65abc8af52ce5577fd05e983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda: İstikbal Göklerdedir! İstanbul'da taksi şoförü kadına kabusu yaşattı İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den ikinci pavyon dansı Gece kulübü girişi yapılan Athena Tapınağı, 1800 yıl öncesi haline dönüyor Türk balıkçılar Yunan askerlerini Ege'de suçüstü yakaladı 3 kadının katilinin kızı sevgilisi tarafından öldürüldü Hayvanları Koruma Derneği'ne horoz dövüşü baskını Düğün, sünnet, nişan... İmitasyon altın devri başladı Bakan'dan canlı yayında Ayasofya'ya kepenkli kapı açıklaması