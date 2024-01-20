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AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

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