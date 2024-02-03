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  4. AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ, su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirim yapmayı vaat etti.

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