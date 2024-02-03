Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan yüzde 50'lik indirim vaadi 03 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:44 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Hamza Dağ, su ücret tarifesinde yüzde 50 oranında indirim yapmayı vaat etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65be3523894a861de70ea343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: İstanbul'un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak Memur ve emekli zammı Resmi Gazete'de; ödeme tarihi belli oldu Fenerbahçe'nin borcu dudak uçuklattı Dünyada sadece Van'da yetiştiriliyor! Göç etmeyen köylüler neslini kurtardı Kocaeli'de büyük yangın! Gökyüzü kara dumanla kaplandı Trafikte eli silahlı motosikletli maganda dehşet saçtı Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Uludağ'da faciadan dönüldü! Tatilciler kabusu yaşadı İYİ Parti'de bir İstanbul istifası daha: ''İstanbul ittifakı'' deyip istifa etti