Anasayfa Video Galeriler Gündem ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara ''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara 15 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 12:55 Her seçimde AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Konya'dan gelen bu acı görüntüler Türkiye'deki enflasyon, geçim sıkıntısı ve ekonomik dar boğaz gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a9ac961659c9510b7d2d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar AKINCI TİHA bir testi daha geçti! Gazetecilerden Can Yaman'a tarihi protesto İstanbul'da çevre yolunda ''inek'' şaşkınlığı Sosyal medya profesörün sözlerini konuşuyor: Binlerce erkek kız olmak için bekliyor Bakan Soylu: Karayılan, Buldan'a kaset gönderdi Seyyar satıcı kadını darbeden saldırgana kafa attı 272 kaçak Afgan ülkelerine gönderildi Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Milli maça damgasını vuran ''mülteci'' tezahüratı