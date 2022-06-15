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''AK Parti'nin kalesi'' diye bilinen ilimizden yürek yakan manzara

Her seçimde AK Parti'nin büyük farkla kazandığı Konya'dan gelen bu acı görüntüler Türkiye'deki enflasyon, geçim sıkıntısı ve ekonomik dar boğaz gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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