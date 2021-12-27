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AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu

Her seçimde AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek büfeleri önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

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