AK Parti'nin kongre yaptığı illerdeki vaka patlamaları!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir’in hazırladığı tabloya göre; AK Part’nin kongre yaptığı illerde vaka sayısı önemli artışlar gösterdi.

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