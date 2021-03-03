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AK Parti'nin kongre yaptığı illerdeki vaka patlamaları!

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir’in hazırladığı tabloya göre; AK Part’nin kongre yaptığı illerde vaka sayısı önemli artışlar gösterdi.

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