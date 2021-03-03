Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin kongre yaptığı illerdeki vaka patlamaları! AK Parti'nin kongre yaptığı illerdeki vaka patlamaları! 03 Mart 2021 Çarşamba Saat: 13:45 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç ve İzmir Tabip Odası Üyesi Ergün Demir’in hazırladığı tabloya göre; AK Part’nin kongre yaptığı illerde vaka sayısı önemli artışlar gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/603f68ced3cda158960787d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'den fezleke açıklaması Çin'in koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı Apartmanda sapık dehşeti! Küçük kızın çığlıklarına koştular İstanbul'da sokakta silahlı dehşet kamerada İstanbul'da herkesin içinde silahını çekip, intihar etti! Koronavirüs haritası iki ayda kırmızıya döndü! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa 2 destek daha Seçim barajı düşecek mi? AK Partili Kurtulmuş canlı yayında açıkladı Başakşehir'de aşırı yüklü TIR böyle devrildi