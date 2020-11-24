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  3. 24 Kasım 2020 11:45

AK Parti'nin kongresinde yumruklar havada uçuştu!

AK Parti Isparta il Kongresi'nde rakip başkan adayının adaylığı kabul edilmeyince arbede çıktı. Yaşanan kavgaya polis müdahale etti.

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