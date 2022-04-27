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  4. AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam''

AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam''

AK Parti'nin kurucularından olan eski milletvekili Kemal Albayrak, ''Fakire din iman, Saray’a da han hamam'' diyerek iktidarı eleştirdi.

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