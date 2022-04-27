Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' AK Parti'nin kurucusu canlı yayında bombaladı: ''Fakire din iman Saray'a han hamam'' 27 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 17:55 AK Parti'nin kurucularından olan eski milletvekili Kemal Albayrak, ''Fakire din iman, Saray’a da han hamam'' diyerek iktidarı eleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6269595cfc982208117833b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yazın habercisi Fedon denize düştü Bayram tatiliniz ''yalan'' olabilir Okul servisinde dehşet anları! Havaya savruldular İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! İstanbul'da motosikletli magandalar dehşet saçtı! Türkiye'nin en büyük ikinci tahıl ambarında kuraklık alarmı İşte en ucuz tatilin adresi: Gecelik fiyatlar 60 TL'den başlıyor SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi Sitede ortalık karıştı; silahlar çekildi!