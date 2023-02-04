Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin o afişine suç duyurusu AK Parti'nin o afişine suç duyurusu 04 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 10:25 Güncelleme: 04 Şubat 2023 Cumartesi 10:25 CHP'li Süleyman Bülbül, AKP Nazilli Gençlik Kolları tarafından asılan pankart hakkında, Millet İttifakı partilerinin "terörle ilişkilendirildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63de0865316f7067b746fb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında diplomasını yırtmıştı; tutuklandı! Yüzde 73'1ük maaş zammına mehterli kutlama Miting öncesi Erdoğan'ın afişlerini dereye attılar Şehir Hastanesi'nin açılışı 7'nci kez ertelendi Sonunda başardılar! Bakan Koca bu video ile teşekkür etti Eşi ve kendisine silahla saldıranı otomobille çarparak öldürdü Hortum, dolu, sağanak... Bodrum'da hayat felç oldu! Erdoğan: Tek parti zihniyetini sandığa gömeceğiz Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek