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AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı

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Çanakkale’de AK Parti’nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.

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