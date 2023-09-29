Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı AK Parti’nin seçim irtibat ofisine saldırı 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 14:21 Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma 14:21 Çanakkale’de AK Parti’nin Cevatpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahalllesi Seçim İrtibat Ofisine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516b33a492fef57d177df53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kapalıçarşı ve Tahtakale'yi su bastı Ünlü kadın yazar, eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltında Paşayeva'nın cenazesinde dikkat çeken detay! Tabutun üzerine serildi Pres makinesine sıkışarak can verdi! Korkunç kaza kamerada Mevlit Kandili için toplanan kalabalığa bombalı saldırı: Onlarca ölü var Bu SMS size de gelebilir: Ağır ceza dosyanız var! 50 bin TL'lik iPhone kuyruğu! Geceden sıraya girdiler Baraj gölünde yaban domuzu şaşkınlığı Kına gecesinde halay kavgası! Sokak savaş alanına döndü