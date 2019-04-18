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  3. 18 Nisan 2019 01:43

AK Parti'nin ''Teşekkürler İstanbul'' pankartlarına elveda

İstanbul'da AKP'nin astırdığı "Teşekkürler İstanbul" pankartları söküldü.

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Beyaz Show'a telefonla bağlanan ''Ayşe öğretmen'' tutuklandı
Beyaz Show'a telefonla bağlanan ''Ayşe öğretmen'' tutuklandı
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İzmir'de dehşet: 2 ölü, 6 yaralı
İzmir'de dehşet: 2 ölü, 6 yaralı
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Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı
Sokak ortasında çıplak vatandaş alarmı
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İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında
İBB Başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu, Anadolu Efes-Barcelona maçında
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İstanbul'da Ekrem İmamoğlu coşkusu sokaklara sığmadı
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu coşkusu sokaklara sığmadı
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