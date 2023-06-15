  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı

AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir TV programında, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını ifade etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü
1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi
Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü
İstanbul'da genç kızın şüpheli ölüm
Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti
Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu!
Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti
Bir garip kaza! İkisi de arkasına bakmadan kaçtı