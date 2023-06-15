Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı 15 Haziran 2023 Perşembe Saat: 07:55 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir TV programında, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648a99b76deef42279448773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü İstanbul'da genç kızın şüpheli ölüm Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu! Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti Bir garip kaza! İkisi de arkasına bakmadan kaçtı