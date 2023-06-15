AK Parti'ye en yakın isim zamlı asgari ücreti açıkladı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, katıldığı bir TV programında, asgari ücretin 11 bin- 11 bin 58 lira arası olacağına yönelik bilgi aldığını ifade etti.

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