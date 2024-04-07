Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 23:50 Güncelleme: 07 Nisan 2024 Pazar 23:50 CHP'nin büyük zaferiyle ve AK Parti'nin büyük oy kaybıyla sonuçlanan yerel seçimler öncesi AK Parti için fetvaa veren cübbeli Ahmet katıldığı canlı yayında "AK Parti benim fetvamla daha fazla düşmedi" deddi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6613072796e9ae74f20d52f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi TIR ile otomobil çarpıştı, 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı MHP'li ismin CHP'li isme kafa attığı anlar kamerada Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti Azrail Türkiye'de trafiğe indi: ''Bana iş çıkarmayın'' Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Rus turist otel odasında ölü bulundu ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar