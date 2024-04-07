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AK Parti'yi meğer cübbeli Ahmet kurtarmış

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CHP'nin büyük zaferiyle ve AK Parti'nin büyük oy kaybıyla sonuçlanan yerel seçimler öncesi AK Parti için fetvaa veren cübbeli Ahmet katıldığı canlı yayında "AK Parti benim fetvamla daha fazla düşmedi" deddi.

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