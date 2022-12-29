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  4. AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler

AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler, Ankara’daki Ulus Heykeli önünde düzenledikleri protestoda faturaları yakıp, üzerine koydukları tencerede taş kaynattı.

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