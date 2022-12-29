Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 20:55 2021 Tüm Emekliler Sendikası üyesi emekliler, Ankara’daki Ulus Heykeli önünde düzenledikleri protestoda faturaları yakıp, üzerine koydukları tencerede taş kaynattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63add48c2e813a7cd8341af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak AK Parti, Altılı Masa ve FETÖ iddiası Köprüdeki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı