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  3. 29 Mayıs 2017 18:45

AK Patinin yeni A Takımı belli oldu!

AK Parti’nin yeni sözcüsü Mahir Ünal yeni MYK’yı açıkladı. MYK’ya yeni giren isimler Ravza Kavakçı Kan, Hamza Dağ, Mahir Ünal olurken, MYK’dan giden isimler ise Şaban Dişli, Yasin Aktay ve Nükhet Hotar oldu.

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