Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
06 Haziran 2019 09:30
Ak pelikanların gökyüzündeki dansı havadan görüntülendi
Ak pelikanların göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Bursa’nın Karacabey ilçesinin semaları kuşların dansına sahne oldu. Bu güzel anlar havadan da görüntülendi. Bursa’nın Karacabey ilçesinin kıyı kesimleri ve Uluabat Gölü havzasını her yıl binlerce ak pelikan ziyaret ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle gökyüzünde güzel görüntüler oluşturan pelikanlar, halı deseni gibi tarlaların...