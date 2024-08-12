Anasayfa Video Galeriler Gündem Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti 12 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 12:42 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir asistan doktor ile bir profesör arasında yaşanan tayin yazısı tartışması, karakolda sona erdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b9d8ecee3c9d72d8004683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nemrut'ta tarihi gece: Meteor yağmurunun görsel şöleni kamerada TEM'de kaza: Trafik kilitlendi Cıvalı muska paniği: AFAD devrede Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu 23 ilde onlarca şüpheli ''siberağ''a takıldı Paris 2024'ün kapanışı da olay oldu: Şeytani bulundu Gökyüzünde büyük şölen: Binlerce kişi Uludağ eteklerinde buluşarak izledi... Yunanistan'da büyük yangın: Çok sayıda yerleşim yeri boşaltıldı Rusya'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın