Akademisyenlerin kavgası karakolda bitti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir asistan doktor ile bir profesör arasında yaşanan tayin yazısı tartışması, karakolda sona erdi.

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