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  3. 31 Mart 2018 15:27

Akaryakıt istasyonunda inanılmaz saldırı

Diyarbakır'da bir akaryakıt istayonuna gelen ve avukat olduğunu söyleyen şahıs, cips fiyatının yüksek olduğu iddiasıyla kasiyere saldırdı.

Bilgin Pro
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