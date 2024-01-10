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  4. Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı

Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı

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Adana'nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı.

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