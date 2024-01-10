Anasayfa Video Galeriler Gündem Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı Akaryakıt istasyonunda kabus! LPG'li otomobil bomba gibi patladı 10 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 10:05 Güncelleme: 10 Ocak 2024 Çarşamba 10:05 Adana'nın bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu yapılan otomobil bomba gibi patladı. Otomobilde bulunan adam kendisini dışarı atıp canını zor kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659e41d38215e4be210c9833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Silahlı saldırganlar canlı yayını bastı! 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Genç kız ailesinin yan odasında intihar etti Ankara’da yol çöktü, kamyon askıda kaldı Sedan Togg; Togg T10F resmen tanıtıldı Lüks rezidansta vahşet! Biri kadın 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sedan Togg; Togg T10F ortaya çıktı İstanbul'da büyük yangın! Film platosu alev alev yandı İzmir’de vapur kıyıya çarptı, yolcular büyük panik yaşadı