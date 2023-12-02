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Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar: Bir anda alev aldı

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Erzincan’da bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bir anda alev aldı.

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