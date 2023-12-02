Anasayfa Video Galeriler Gündem Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar: Bir anda alev aldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar: Bir anda alev aldı 02 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 16:25 Güncelleme: 02 Aralık 2023 Cumartesi 16:25 Erzincan’da bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Bir otomobil, akaryakıt dolumu sırasında bir anda alev aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656b3057574d45b7ed0d9b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Liselilerin tezahüratlı kavgası cinayetle bitti 10 milyon TL'lik vurgun çetesi çökertildi İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var